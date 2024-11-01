Tartinas de mousse de cereza

Un día tan anodino y señalado como hoy decidí hacer tartaletas (En realidad es un poco mentira, lo decidí ayer de noche porque estaba aburrida y llovía a mares...)

Masa quebrada:

250g de harina más 125g de mantequilla fría cortada en cubos. Aquí metes mano y amasas y desmenuzas hasta que no queden tropezones.

Más menos así, como arena. Es importante que quede muy desmenuzado, si no luego tienes tropezones en la masa que están totalmente fuera de lugar.

Un huevo, dos cucharadas de azúcar y una pizca de sal. Y amasar.

Así, hasta que quede homogéneo. Film y a la nevera. Mínimo una hora yo lo dejé toda la noche.

Mousse:

(Aquí viene un problema de medidas que trataré de solventar. Hice todo a ojo...)

Metes 250g de cerezas deshuesadas en un cazo.

Y lo mezclas con 40g de azúcar. Esto es importante. Se queda pegadín el azúcar y cuando lo tengas le echas el zumo de medio limón y al fuego (fuego muy muy muy bajo)

Y estás pendiente durante unos 20/25 minutos. Y lo pongo aquí, pero una vez enciendas el fuego pon en un bol a remojar cuatro o cinco laminas de gelatina. Así está ya lista para cuando esté hecho el jugo de cereza.

Aqui es cuestión de espachurrar las cerezas pa sacar toda la chicha. Al final quedan prácticamente las pieles.

Una vez acabas de espachurrar, sacas las láminas de gelatina del bol con agua y lo mezclas aquí. (El tiempo es perfect, porque está caliente pero no hirviendo que es lo que le gusta a la gelatina)

Y mientras dejas enfriando del todo el zumo (es muy importante que esté frío para luego)

Montas dos claras con 50g de azúcar y pizquina de sal.

En el zumo (ya completamente frío) echas media tarrina de Philadelphia o similar. Y lo mezclas hasta que no queden grumos (en mi opinión tarea ingrata y tediosa)

Peeeeero merece la pena el esfuerzo, queda preciosísimo!!!

Echas sobre la mezcla anterior el merengue y mezclas con movimientos envolventes. No estás batiendo huevos, esto se hace con paciencia y cariño que si no te lo cargas.

Y cuando esté así film y a la nevera. Mínimo seis horas. Mejor toda la noche.

Las bases:

Sacas de la nevera un rato antes... Mientras te replanteas por qué cojones ayer decidiste hacer esta mierda (aunque esto es opcional)

Espolvoreas harina pones una bolina o toda la masa eso depende de tu molde y estiras (acordaos de poner harina en el rodillo)

Una vez en los moldes trinchais con un tenedor las bases.

Un circulin de papel de horno encima.

Y garbanzos para que pese. Y meter al horno precalentado a 180 grados. Calor arriba y abajo.

(Aquí cometí varios fallos. Me faltó garbanzo. Estos son unos que guardo específicamente para estás cosas, es decir son reutilizables. El caso es que estos moldes son nuevos y de silicona, así que se me bajaron los bordes muchísimo. Yo creo que sí hubiera puesto más garbanzo hubiera resuelto bien.)

Se hornea de dos fases. La primera con garbanzos 15 minutos. Sacas, quitas garbanzos y al horno otra vez otros 15 minutos o hasta que se doran como quieres.

Y ya para finalizar pones la mousse en la base y si vas con ánimo decoras cuqui. En este caso, cerezas, arándanos, fresas silvestres y menta. Y a comer!

Le di un bocao a una y están tremendas!!!