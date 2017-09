Sustancias psicoactivas, mitos y verdades (I)

Es importante que se hable de política de drogas desde el ámbito escéptico y con escepticismo. [...] El problema de las sustancias es un problema de política pública y es un problema sanitario, que debe estar enfocado en las personas y no tanto en las sustancias per sé [...] Muchos problemas asociados a las “‘drogas” en realidad, están vinculados a la prohibición que genera estos mercados, como por ejemplo, toda una gama de sustancias que se venden como LSD y no son LSD [...]