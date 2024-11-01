·
Suministro petrolero de Venezuela a EE. UU. 2005-2025
#1
carakola
No sabía meter la imagen y he enviado el artículo. Visto aquí:
misionverdad.com/venezuela/trump-vs-trump-y-un-cambio-en-el-vector-pet
0
K
20
#2
carakola
Y sobre el gráfico, un poco "me enfado y no respiro" de EE. UU. que ahora quiere aspirar una gran bocanada.
0
K
20
