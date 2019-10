El succionador de clítoris triunfa en Amazon y los hombres se cachondean en los comentarios

El Satisfyer está siendo todo un éxito, pero no solo como juguete sexual. Este succionador de clítoris se está popularizando entre las mujeres, pero también lo está haciendo en redes sociales como protagonista de muchas bromas y memes debido a su éxito. Sin embargo, hay parte de la población que parece no estar contenta. Algunos hombres se están viendo apartados debido a las maravillosas funciones del Satisfyer y así lo están haciendo saber en las valoraciones de Amazon. "Producto nefasto. Destruye familias. Mi mujer ni me mira", ha comentado.