El strike de @lionweb. Sí es incitación al odio

Mira que pensaba que me caían a mí los strikes más divertidos, pero hoy me he encontrado uno que vale la pena compartir: Incitación al odio, en una sola palabra. Escribiste Imposible... ¿Y si llegas a escribir puta? Te banean directamente, con cuatro letras. Te lo cuento para que sepas que la plusmarca aún se puede batir.

Pues sí. Es incitación al odio, colega @lionweb. Te jorobas.

Es incitación al odio a la banda de chimpancés con pistola que han puesto a cargo de este sitio. O al chimpancé único que está degradando la imagen de los demás administradores.

Es incitación al odio a toda esta camarilla de lenincitos y maoitos, y su revolucioncita cultural, con saltito adelante incluido, y su casetita de perro, de invierno, para asaltar con Barbies y Kents.

Es incitación al odio a todos los que aprovechan cualquier parcelita de poder para ejercer el abuso, mientras luego piden la libertad para Hasel y la abolición de ley mordaza.

A todo ese odio se incita.

Y sin embargo, no os equivoquéis. No escribo esto desde el cabreo y no me cabreo tampoco cuando me cae a mí mismo una de estas estúpidas represalias: es un placer ver cómo se retratan. Es un placer ver como se esterilizan a sí mismos. Es un placer ver cómo, por algo tan birrioso como unos puntos de karma, ponen al desnudo lo que son ellos y su ideología.

Estos son los progresistas de hoy.

Estos son los libertarios.

Estos son los que quieren un mundo mejor, con más libertad y más dignidad.

Esto nos espera si seguimos sus cantos de sirena.

No os lo dice un facha revenido, ni un sacristán, ni un preboste del IBEX. Lo veis vosotros mismos porque, gracias a estos genios, está a la vista de todos.

Que siga la fiesta.

¡Nasdrovia, Tovarich!