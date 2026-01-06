¡Steam no tiene madre! Nuevo récord histórico de 41 millones de compas conectados

Parece que el vicio por el PC gaming no tiene llenadera. Mientras algunos dicen que las consolas son el futuro, Steam sigue demostrando que es el mero mero. La noche de ayer, alrededor de las 22:00 horas, la plataforma de Valve rompió internet una vez más alcanzando un nuevo pico de usuarios simultáneos.

Según los datos de SteamDB, la cifra oficial llegó a los 41,816,052 de usuarios conectados. ¡Una locura! De todos esos, más de 13.3 millones estaban dándole duro a las teclas en plena partida, mientras que el resto seguramente andaba checando las ofertas o simplemente dejando el cliente abierto mientras hacían la chamba.

Para que se den una idea de lo rápido que está creciendo esto, el récord anterior apenas se había impuesto el pasado 6 de octubre de 2025, con unos 41.6 millones. O sea, en menos de tres meses, Steam volvió a superarse a sí mismo.

Mi análisis: ¿Por qué este crecimiento tan loco? La neta, creo que esto no es casualidad. En regiones como México y Latinoamérica, el PC gaming ha ganado muchísimo terreno. Ya no solo es por las "rebajas de Steam" que nos salvan el bolsillo, sino por la versatilidad de dispositivos como la Steam Deck y la cantidad de juegos free-to-play que corren hasta en una tostadora. Además, con los lanzamientos pesados que se asoman para este 2026, la raza está más activa que nunca. Steam ya no es solo una tienda, es el punto de reunión obligado.

Y ustedes, ¿qué onda? ¿Estaban dentro de ese grupo de los 41 millones ayer o andaban haciendo otras cosas? ¿Qué juego traen ahorita que no pueden soltar? ¡Cuenten qué tal va el vicio en los comentarios! 🎮🇲🇽