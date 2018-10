Starship Troopers: La propaganda como sátira [El Espectador]  

En Starship Troopers somos nosotros los que tenemos que ver que ese mundo fascista y militarista no es tan heroico ni justo como aparenta ser. Por desgracias gran parte del público no lo hizo, y esta película sigue pasando desapercibida ya que la considera un entretenimiento estúpido o un panfleto fascista. No basta con las diferentes escenas casi paródicas claramente propagandistas para que la gente entienda que es un sátira. La gente no lo pilló porque aquí el héroe no se revela contra el Sistema, sino que lo abraza completamente.