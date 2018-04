«Star Wars: Return of the Jedi»: Cándidas fotografías instantáneas de detrás de la escena (Galería)  

La filmación de Return of the Jedi se extendió de enero a mayo de 1982, seis semanas menos en comparación con el tiempo disponible para The Empire Strikes Back. Algunos detalles son particularmente jugosos, como el proceso para convencer a Harrison Ford de que sea Han Solo una vez más (su contrato original era de dos películas), pero pocas cosas superan a esta fabulosa galería de fotos Polaroid tomadas directamente en el set. Marionetas, escenarios clásicos, aliens imposibles de olvidar, y por supuesto todos nuestros héroes aparecen en ellas.