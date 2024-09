Publicado hace 50 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

Will Smith le ha suplicado a Pablo Motos esta mañana a las 9:30 que no le vuelva a llamar para pedirle que le dé un puñetazo “al tal David Broncano” porque no solo no sabe quién es sino que sería muy malo para su imagen. Es posible que a continuación el actor haya apagado el móvil o haya bloqueado el número de Motos porque este no ha podido volver a hablar con él en toda la mañana, pese a que le ha llamado 30 veces y le ha enviado más de 50 mensajes explicándole cómo dar un puñetazo y quién es Pedro Sánchez.