El Star Wars: Battlefront de 2004 vuelve a tener un modo multijugador en Steam y GOG

Steam está celebrando su venta anual de Star Wars "May the Fourth", y en el apartado de grandes clásicos multijugador nos topamos con una sorpresa, Star Wars: Battlefront, un clásico del año 2004 que permitía acceder a servidores con 64 jugadores en un mismo mapa, pero que dada su antigüedad perdió su faceta multigador. Sin embargo, ahora se ha actualizado para añadir modo multijugador que funciona si lo compras en Steam, y también en GOG. Las sorpresas no acaban ahí, ya que los jugadores de Steam y GOG podrán jugar juntos sin ningún problema.