Sr. Fonseca sobre Charlie Kirk

Obviedades sobre Charlie Kirk que, por desgracia, no son tan obvias:

1. Era una persona inocente: tener ideas políticas, hacer proselitismo de las mismas y debatir no es un delito. Sean cuales sean esas ideas: lo mismo se aplicaría para activistas y políticos del signo contrario.

2. EEUU no está en ninguna guerra: Charlie Kirk no fue ningún daño colateral.

3. Matar está mal.

4. Celebrar la muerte de un inocente está mal. Sea quien sea.

5. Añadir un "pero" cuando han asesinado a un inocente está mal. Se debe condenar sin paliativos.

6. Celebrar la muerte de un inocente, de forma explícita, en redes sociales, es una monstruosidad. No tiene nada que ver con el humor negro, porque no me estoy refiriendo a los chistes (que podrían ser de mal gusto pero serían eso: chistes).

7. Si una masa crítica de gente aplaude un asesinato político, está incentivando a que otros intenten hacer lo mismo. Así es como surgen los grupos terroristas.

8. A partir de ahora, muchos activistas políticos tendrán que poner guardaespaldas y seguridad cuando hagan un evento en público. Eso es terrible y puede llevarnos a una espiral de violencia política que no sabemos cómo terminaría.

9. Es muy legítimo que seas de izquierdas o que no te gusten las ideas de Charlie Kirk. Pero ahora es más importante poner de tu parte para evitar algo peor. Ayuda a mejorar tu sociedad: condena el acto sin paliativos. Se un cortafuegos. No un bidón de gasolina.

10. Los que intentáis justificar o quitar hierro a este asesinato, estáis haciendo un flaco favor a vuestra causa. La mayoría de la gente no apoya a los asesinos, ni a la gente que apoya a los asesinos.