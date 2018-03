No sabía que mi biblioteca de Spotify tenía límite (10.000 canciones) y esto para mí lo cambia todo

Soy un usuario de Spotify especial, y no lo digo yo, lo dice la propia compañía. Formo parte del "menos de 1%" de usuarios que han superado el límite de canciones guardadas en su biblioteca. No sabía que existía ese límite, y ahora no sé qué hacer con el sistema que venía utilizando hasta ahora. Como la mayoría de los mortales, no leo las condiciones de servicio cuando me doy de alta en un servicio. Por este motivo, no tenía ni idea de que "sólo" se pueden guardar 10.000 canciones en la biblioteca de cada usuario.