A través de un escueto comunicado, la compañía ha anunciado el cierre de un servicio que había causado gran expectación internacional. Pero finalmente, los artistas independientes no podrán subir ya ningún tipo de música sin mediación por parte de un sello o, al menos, algún distribuidor digital. El servicio provisional no llegará, de hecho, a cumplir siquiera un año en U.S. y cierra de manera definitiva.