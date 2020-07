Spellcasting 201: The Sorcerer's Appliance

Tras los acontecimiento del primer videojuego de la serie "Spellcasting 101: Sorcerers Get All The Girls", el joven aprendiz de brujo Ernie Eaglebeak comienza su segundo año en la Universidad de los Hechiceros. Sin embargo, las cosas han cambiado en la universidad desde el año pasado. El campus es más grande y el asesor de Ernie, Otto Tickingclock, es ahora el presidente de la universidad, por lo que el propio Ernie ha decidido comprometerse con la fraternidad Hu Delta Phart. Para entrar en la fraternidad Ernie tendrá que someterse [...]