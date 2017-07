Soy tu anestesista. Permíteme explicarte lo que eso significa. [EN]

Soy un anestesióloga, lo que significa que me encargo de pacientes que están enfermos o heridos y que necesitan cirugía. Te "pongo a dormir", pero lo más importante, "te despierto". Cuando le dije a mi madre que iba a seguir una carrera en anestesiología, me miró confundida y me dijo: "Espera, ¿hay médicos especiales para la anestesia?" ¡Jaja! Hay muchos conceptos erróneos sobre lo que hacen los anestesiólogos, y no puedo decirte cuántas veces me han preguntado: "¿Qué es exactamente lo que haces para ganarte la vida?"