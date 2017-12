Soy el Ozono

[...] Todavía hoy, piensan que puedo ser “saludable” y algunos inescrupulosos predican las bondades de la “ozonoterapia”… en fin, ustedes los humanos son tan proclives a fantasear con las “bondades” de cualquier cosa nueva que descubran, que realmente me divierto mucho, aunque no me sorprende que sean presa fácil de cualquier charlatán, incluso después de tantos años. Lo cierto es que soy tóxico, y no tengo ninguna propiedad “medicinal”, por lo que no te recomiendo exponerte a concentraciones mayores 0,1 ppm...