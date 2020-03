Qué son las “loot boxes” de los videojuegos  

Ponte en la siguiente situación: descargas o compras un juego. Juegas un par de partidas y vas viendo que hay otros jugadores que tienen un traje de colores, un arma más potente o un elemento cosmético que tú no tienes y que quieres. Vas a la tienda del juego y, curiosamente, ese elemento en particular no se puede comprar. En su lugar, hay un cofre, sobre, caja o el recipiente que fuere que puedes adquirir por dinero y que, con suerte, puede contener la carta que buscas o el arma que tanto ansías. Acabas de descubrir las loot boxes.