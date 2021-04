Qué son los dominios .crypto, incensurables y basados en el blockchain de Ethereum, que Opera ya soporta nativamente

No verás estas extensiones de dominio en ningún listado oficial de ICANN, la gran autoridad global que gestiona protocolos como el IP y el DNS. Los dominios .crypto se venden como NFT (tokens no fungibles), quedando inscritos en la blockchain de Ethereum, lo que garantiza que sus propietarios tengan un control total sobre su dominio. Al existir en la cadena de bloques, estos dominios sólo tienen que comprarse una vez: no requieren, por tanto, de ninguna tarifa de renovación ni de mantenimiento, ni tampoco son vulnerables a la censura corporativ