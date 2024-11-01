Sauron-C2, así llaman en broma al macrosistema que combina datos digitales de todos los humanos, mediciones atmosféricas, sísmicas, meteorológicas, hídricas, y de millones de fuentes, con una IA que consume la energía de medio continente.

Sin esperar a ser interpelada, la voz de esta Suprema Inteligencia retumba en la Asamblea General de la ONU. Expone que, estudiada la vasta pero manejable historia del planeta, individuo por individuo, evaluados cada logro y daño fruto de cada uno de ellos, la acción lógica e indiscutible es una saludable eugenesia. Algunos (muchos) de los asistentes no pueden contener su satisfacción. Hinchan el pecho con un suspiro y sonríen.

Sauron-C2 prosigue: se eliminará a todos aquellos que no cumplan criterios básicos de aptitud: ética elevada, matemáticas de secundaria, empatía, cultura científica y humanista general, pensamiento lógico.

Miradas de pánico, risas nerviosas. Las puertas de la Asamblea se bloquean con un siniestro golpe de cerrojo.