Las solicitudes de indexación en Google de Search Console han sido bloqueadas

Según explicó la empresa desde su Twitter, han bloqueado esta herramienta momentáneamente debido a que están haciendo “algunos cambios en la infraestructura de la plataforma”. Al parecer estos cambios tomarán algunas semanas, por lo que durante ese periodo no se podrán enviar nuevas solicitudes. Algo a tener en cuenta si acaso tu web tiene algunos problemas que has reparado recientemente o si has construido nuevas páginas que necesitas que aparezcan en los resultados de las búsquedas orgánicas.