El software libre es libre: El código abierto no tiene por qué serlo

Muchas son las veces que me han preguntado si es lo mismo el free software (as freedom, free de libre, no gratis) que el open source (código abierto). Lo he respondido a menudo pero voy a dar una respuesta más aclaratoria y extendida: No es lo mismo. Puede parecer lo mismo software libre que código abierto porque en la mayoría de las ocasiones los programas de código abierto son software libre. Pero no es lo mismo porque no siempre es así. Por poner un ejemplo, citaría la plataforma de librerías Qt, de The Qt Company