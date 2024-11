Software Freedom Conservancy: Lanzamiento del primer router diseñado específicamente para OpenWrt [ENG]

Este es el primer router inalámbrico de Internet diseñado y construido con su libertad de software y el derecho a la reparación en mente. El OpenWrt One nunca se bloqueará y no se podrá brickear. Este dispositivo está al servicio de sus necesidades como propietario y usuario. El OpenWrt One da un gran primer paso para llevar los derechos de software a tu hogar: puedes controlar tu propia red con el software que elijas, y asegurar tu derecho a cambiarlo, modificarlo y repararlo como quieras.