Software AG comunica que ha sufrido un ataque ransomware [ENG]

La compañía Software AG ha sufrido un ataque de ransomware CLOP este mes, teniendo que apagar algunos de sus sistemas internos. Los servicios a clientes así como su nube no están afectados, lo que está afectado es el servicio help desk y las comunicaciones internas. La compañía dice que no se ha robado información de clientes, pero investigadores de seguridad de MalwareHunterTeam han hecho publico que los atacantes habrían obtenido al menos 1 terabyte de información sensible. Los criminales piden 20 millones de dólares de rescate.