Society6, Zazzle, La Tostadora... Arte online

www.latostadora.com/graphicsfb/

Buenas, en realidad no soy un artista como tal, estudio neurobioligia en Francia, pero mi pasión es el dibujo.

Hace como 7 días me cree una pagina (un blog en realidad) y me cree una tienda en "La Tostadora" página de merchandising online.

He subido unos cuentos diseños que ya tenía creados y en el móvil (mi problema es la digitalización) y por ahora no va mal, en el blog es fácil conseguir visitas, pero ahí está, 0 interacción, like o comentario; en la otra por supuesto aún no he llegado a vender nada y las visitas cuestan más en llegar.

(La Tostadora, es una pagina tipo Zazzle y society6, por ahora es la única que he probado)

También me cuesta encontrar información de usuarios con respecto a sus "estadísticas" en la propia página, tiempo con la cuenta creada, visitas, ventas, cuantas visitas tubo hasta que su primer pedido se produjo, etc.

Si alguien ha probado este tipo de plataformas/tienes información al respecto/una tienda online por su cuenta u otros métodos de compartir su arte (aparte de Instagram y Pinterest) porfavor comparte tus experiencias y dame algún consejo constructivo :) Gracias