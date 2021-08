Sobre la vez que me paseé en el metro y fui a la radio con un iMac bajo el brazo

“¿Tienes cita previa?”. “No, no tengo cita previa, uno no planea su muerte, lo siento muchísimo”. “Uy, es que has venido con todo esto”. Cuando dijo “todo esto” se refería al ordenador. Fue como si no quisiera decir su nombre, como si resultara tremendamente molesto, rudo y de mal gusto ensuciar su tienda terriblemente eficiente con el peso muerto de una máquina estropeada. “Has venido con todo esto”, dijo. Lo pronunció con mucho cuidado, con mucha sorpresa, como si llevar a un ordenador a una tienda de informática