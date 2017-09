Sobre el sacrificio de las arañas vírgenes suicidas

Las adultas vírgenes de una especie de araña cuidan de las crías de otras arañas emparentadas con ellas e incluso se dejan comer por estas crías. La manera en la que trabaja la evolución no tiene nada que ver con la maldad o bondad o cómo veamos el mundo los seres humanos. Es una fuerza ciega que sólo depende de una variación en la herencia y una presión de selección guiada por el éxito reproductor. No hay objetivo ni meta, no hay necesariamente progreso o direccionalidad.