Sobre los infames populistas que quieren reescribir la Historia y sus oscuras intenciones

Siempre que discuto con gente sobre las estatuas ecuestres de Franco, suelen plantearme que no tiene sentido retirarlas del mismo modo que es ilógico quitar una estatua de los Reyes Católicos. Yo les replico que no tengo problemas con las estatuas de reyes de hace 6 siglos, pero sí con las de Franco, y ello por dos motivos:

-Hoy no hay víctimas vivas de los desafueros que cometieron esos reyes. Nadie puede decir que él, su padre o su abuelo fueron apaleados por maricones, encarcelados por rojos o purgados de sus puestos de maestros por ateos, todo ello conforme a las órdenes de los citados reyes. Por tanto, manteniendo las estatuas no se insulta a nadie ni se despiertan sus recuerdos más dolorosos.

-En el siglo XV, Europa era un mosaico de monarquías despóticas. No había países democráticos y los Reyes Católicos se limitaron a mantener un sistema político profundamente arraigado y frente al que no había alternativa. Cierto es que expulsaron a los judíos y fueron especialmente intolerantes (más aún que muchos reyes musulmanes) con las otras religiones, pero el contexto histórico (y sobre todo la lejanía temporal respecto al momento en que pasó aquello) hacen que me dé bastante igual.

Los anteriores argumentos me sirven para considerar una infamia que haya estatuas de Franco por las calles. Franco se cargó un régimen parlamentario donde todo el mundo tenía representación política conforme a sus votos (desde la extrema derecha a la extrema izquierda). Franco abolió el divorcio, la enseñanza laica opcional, el voto femenino (y masculino), el derecho de la mujer a ser libre y no estar sojuzgada por su marido...Franco destruyó derechos y libertades conquistados previamente en una Europa donde la democracia ya había prendido, y nos mantuvo en LA ÚLTIMA dictadura de Europa hasta su muerte, mientras el resto de países de nuestro entorno gozaban de la democracia. Y muchas personas vivas aún tienen en su cuerpo las terribles cicatrices de todo aquello.

Franco es un personaje demasiado infame y demasiado cercano en el tiempo para tener estatuas en las calles. Sus defensores, como no se atreven a decir que defienden sus estatuas por ser franquistas, te sacan las excusas de los Reyes Católicos y la Historia...hasta que se les acaba viendo el plumero. Vox, en cuanto ha tocado poder, ha empezado a retirar estatuas de reyes árabes anteriores a los Reyes Católicos ¿Por qué mantener las estatuas de nuestro pequeño y taimado caudillo de voz aflautada, mientras se retiran estatuas de grandes caudillos del pasado? Porque Franco era nacional y católico, un referente para ellos, mientras que Abderramán era moro e infiel. El tema de los Derechos Humanos y el juicio de la trayectoria política de cada personaje con base en ellos, es irrelevante.

Así que el problema no está en el respeto a la Historia, sino en la fauna que está lo suficientemente fanatizada como para odiar a un rey de hace 6 siglos por ser moro, y adorar a un carnicero que seguía tiranizando al país hace 40 años porque era "el guardián de la reserva espiritual de occidente". Puede pareceros demencial, pero en más de una ocasión he presenciado debates entre ultras donde éstos atacaban a reyes franceses del siglo XVI con una saña rabiosa, mientras rememoraban tal o cual batalla entre Francia o España. Yo siempre les respondía lo mismo: "ambos reyes exprimían y oprimían a sus súbditos con la misma brutalidad, y los usaban como carne de cañón para acumular más oro en sus palacios...así que me la traen floja los dos". Pero, aunque parezca increíble, todavía hay gente que odia a los demás por su raza o religión, y encuentra su edad dorada en regímenes despóticos, usando la retirada de estatuas como propaganda (aparte de paja mental) para promover su sistema de valores medieval. Y están en el parlamento.