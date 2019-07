Sobre: El INE (Volumen I)

El INE, Instituto Nacional de Estadística, es una puta mierda, un sitio aburrido y sinceramente con un interfaz de usuario aberrante que no le recomiendo a nadie, la verdad es que da puto asco, manejarse por los datos es una tarea engorrosa y hay muchas mejores formas de pasar la tarde de un estupendo día de julio que poniéndose a leer sus datos, desde proponer sexo a desconocidos hasta abrillantar tu colección de chiquitazos.

Pero los muy ladinos guardan un tesoro, las estadísticas oficiales de muchas cosas, las oficiales, las que van a misa, esas estadísticas que supuestamente revisan los medios de comunicación, policía, políticos y los usuarios de internet para estipular sus percepciones sobre sucesos a escala nacional. Hoy, queridos amigos, vamos a hablar de esos sucios inmigrantes que solo vienen a violar nuestras mujeres, robarnos y drogarse, pero no lo he escrito en el título por aquello de la emoción de descubrirlo en el segundo párrafo, que siempre molan los quiebros.

Os animo encarecidamente a que no os fieis de mí, que soy medio lelo, que acudáis a la fuente, que por una vez, no leáis un artículo con ínfulas de periodístico y reviséis las fuentes de origen de datos, no son muchas pero si la iteración con ellos, es uno solo:

Flujo de inmigración procedente del extranjero por año, sexo, grupo de edad, país de origen, nacionalidad (española/extranjera) y país de nacimiento en relación con el país de origen

www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/p277/prov/e01/l0/&file=01005.p

Empecemos por el principio…. ¿Quién es tan imbécil como para venirse a vivir a España? ¿Qué negro corazón se siente atraído por este pozo de desesperación y gentes del mal vivir?

Por edades en el año más reciente que tenemos serie histórica confirmada (2016)

Ostia… ¿Dónde están los MENAS? Porque resulta que el grueso de nuestra tabla presenta una curva de campana donde la moda se encuentra en los 25-29 años (lejos de la minoría de edad) mientras que los menores de 18 presentan números parecidos a los de de 40 para arriba (unas edades para emigrar que si no estás en un anuncio de Nescafé para ver a tu nieto el noruego, igual no es que sea muy popular). ¿Y esto ha sido así siempre o la tendencia está aumentando?

Las gráficas son un mojón, pero así sin despeinarnos mucho vemos que la tendencia no cambia con los años en ninguna de las series del formato histórico que permite consultar el INE, desde el año 2008 aquí siempre han entrado mayores de edad en una franja de los 20 a los 35 años.

Vale pero las gráficas están bien ¿Y en números totales?

Si sacamos la vieja casio lo que podríamos considerar MENAS (y ojo, de todos estos chavales no todos lo son, son simplemente el grueso de los menores, que muchos tienen papá, mamá o tutor legal) son una parte muy reducida del espectro de inmigración y como ya hemos visto, esto ha sido así al menos en los últimos 10 años.

Un detalle anecdótico pero que me levanta muchas preguntas…

Desde aquí mi más profundo respeto para los 25 yayos de más de 100 años que han dicho, que cojones, me piro a España a cerrar el telón por todo lo alto, venga una de jamón y un tinto y que me quiten lo bailao. Supongo que esto es lo que solemos llamar turismo sanitario, pero si no lo es, si hay algún caso… meu… te llevas mis dieses.

¿De dónde vienen? Vaya la web del INE es un puto coñazo pero iremos mirando por regiones de donde salen...

Europa Comunitaria

Sorprendentemente va y resulta que casi hay tantos ingleses como rumanos y a cierta distancia, pero no mucha, italianos, franceses y alemanes si echamos la cuenta con Excel sobre el número total de emigrantes son da un 32,35% del total

Europa no comunitaria

Prácticamente anecdótica con apenas un 5,49% del total, la mafia rusa apenas son cuatro chalados, que decepción…

África (el plato fuerte señores)

¿Pero qué cojones es esto? ¿Porcentualmente hay menos emigrantes de África que de Europa? (un 12,79% contra el anteriormente citado 32,35%, menos de la mitad) ¿Y prácticamente todos marroquíes? ¿Dónde están esas hordas de señores de la guerra con machetes y cientos de niños asesinados a sus espaldas? Tooongo tooongo

América del norte

¿Qué cojones es esto? ¿Qué pintan los panchitos ahí? América del norte es Canadá (que por ningunearlos el INE ni los nombra, van al paquete de “otros países”, que se jodan, por Celine Dion) Estados Unidos y Mexico y contra todo pronóstico agarraos los machos güeys que hay más sucios inmigrantes yankees que Mexicanos y no unos pocos no, casi el doble

Con un 3,44% del total y sabiendo el número de restaurantes mexicanos que pueblan nuestro país podemos deducir que lo que tu llamas comida Mexicana lo hace un tipo de Soria con bigote (Y yo te aseguro que no se parece una mierda a la original)

Centroamérica

Los temidos dominicanos y su puto reggaetón resulta que no están en el tope de la lista, son Hondureños los que se llevan ese galardón con casi el doble de un exiguo 9,09% del total de inmigración

Sudamérica

Colombia y Venezuela se llevan la palma con casi el doble de los Argentinos certificando que estos últimos, turran un rato largo, para un porcentaje total del 28,25% siendo la segunda región, siempre por detrás de la Europa comunitaria que aporta emigrantes a España.

Asia y Oceanía (Seamos sinceros, hay tan poco Neozelandés en España que los meto aquí por no poner otra imagen separada)

Mira tú que bien, al final algo que sí que intuíamos, chinos, hay chinos y representan el grueso de inmigración asiática, pero ojo, también paquistaníes y en un número nada despreciable para un total del 8,60% del flujo inmigrante.

Serie histórica

Vale esto es así para el último año con datos (2016) pero… ¿Ha sido así siempre en los últimos 10 años? Veamos

El total ha caído (la puta crisis tete)

Y ha caído para todos los países, todas las regiones

Pero no estoy siendo del todo sincero ¿Todas? Todas no... En honor a la verdad...

Solo un país pese a caer tras la crisis en picado, presenta un ligerísimo repunte de inmigrantes, Colombia, voy a morderme la lengua y no hacer bromitas con Albert Rivera, pero que sepáis que estoy haciendo un esfuerzo, el resto han ido bajando su aporte.

Conclusiones

No soy un gran estadista pero si un tipo con el suficiente tiempo libre para molestarme en leer las series históricas, y de mi sesudo estudio me huelo que aquí lo que hay es mucho periodicucho vendiendo titulares, mucho partido vendiendo eslóganes que no se corresponden con la realidad y algún que otro internauta que no es racista, es ordenado.

Pero tío… esos datos son de 2016, los últimos datos hablan de… Espera, espera… meu ¿Qué últimos datos? El INE es el organismo encargado de la coordinación general de los servicios estadísticos del estado y la vigilancia, control y supervisión de los procedimientos técnicos de los mismos. Esos “últimos datos” no tengo ni repajolera idea de donde salen porque esta y no otra debería ser la fuente primera de consulta de periódicos, partidos y organismos públicos, son datos en bruto, descriptivos, sin cocinar (me he pasado la tarde Excel en mano revisando tablita por tablita) y sinceramente, de lo que escuchas por la tele y los periódicos a lo que ves en los números hay un trecho. Nuestro principal aporte de emigración es la Comunidad Europea seguida de Sudamérica y muy de lejos África y su inmensa mayoría (46,95%) son adultos mayores de edad representando los menores apenas un 11,9% (mayores de 10 años hasta 19, y ojo que repito, de esos, MENAS son solo un pequeño porcentaje, la mayoría viene con familia o tutores) con lo que hay ciertos discursitos que con los números en la mano… pues igual… No.

Como ya dije al principio, os animo a consultar por vosotros mismos los datos, son públicos, no os fieis de mi, no os fieis de nadie, acudid a las fuentes... y echaros unas risas.