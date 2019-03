Sobre las críticas a los admins y su responsabilidad en la deriva de Menéame

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Yo me registré en Menéame en torno al año 2009 o 2010. No lo recuerdo con exactitud. El 15M no llegó hasta un año y pico después de que yo empezara a participar en esta comunidad, así que tuvo que ser en torno a finales de 2009. Por aquel entonces mi nick era simplemente @neotobarra, sin el dos, razón por la cual no aparece la fecha de registro real en mi perfil.

Me cerraron la cuenta una vez por aplaudir la muerte de Carrero Blanco, aunque luego me la volvieron a abrir porque no había consenso entre los admins respecto a dicha decisión. Posteriormente me la cerraron definitivamente porque insulté a un usuario que, indirectamente, me había insultado a mí. Yo aún no sabía que tú puedes insultar a un colectivo incluso delante de alguien que todo el mundo sabe que pertenece a dicho colectivo, y no pasa absolutamente nada. Pero si devuelves el insulto de forma directa, el malo eres tú. Tú puedes decirle a un abstencionista que "todos los que se abstienen en las elecciones son unos hijos de puta" (sabiendo que esa persona es abstencionista), pero como a esa persona se le ocurra decirte algo parecido a "hijo de puta lo serás tú", el baneo se lo come él. Si tiene sentido esta diferenciación o no, daría para otro artículo.

En cualquier caso, no lloriqueé por ahí ni acusé a los admins de censores ni dije que se estaban cargando Menéame. Asumí que me lo había buscado, por no controlar el calentón. Pero no pude recuperar mi antigua cuenta. No hubo strike ni aviso previo ni nada, fue un baneo directo y definitivo. Eran otros tiempos y en aquella época los admins eran mucho más duros que ahora.

En aquella época del 15M y los años posteriores, Menéame conoció su época con más actividad de usuarios, tráfico e influencia social. Lo tercero resulta muy difícil de medir, y de lo segundo no he encontrado datos, pero de lo primero sí: aquí están los envíos más populares de toda la historia de esta web. La que más votos de usuarios registrados acumula, es la de la disolución de ETA, con 9207 meneos (3315 de usuarios registrados). La que más votos acumula en general (11559) es un envío de scientiablog.com llamado "Una puta mierda", denunciando las dificultades de muchos estudiantes, brillantes pero pobres, para poder obtener titulación universitaria.

Lo interesante es que todas las noticias que aparecen en la primera página en dicha clasificación, se enviaron entre los años 2009 y 2013 (con dos excepciones, una de 2008 y otra de 2014). El visualizador de las noticias con más visitas no permite escoger un filtro superior a un año (fue una función que no existía antes del año 2010), pero probablemente las más visitadas se encuentren también en la misma época, a la vista del número de visitas que pueden verse en muchas de las que aparecen en el link anterior, que alcanzan los 20k clicks, los 49k clicks, o incluso los 65k clicks.

Esto no es ninguna novedad. Quienes llevan ya tiempo en esta web saben que antes para que una noticia llegara a portada tenía que tener como mínimo entre 150 y 200 meneos. A día de hoy, vemos envíos que llegan a portada con 20 o 30. Que Menéame está decayendo es innegable. Sin embargo, los tiempos de su mayor apogeo coinciden también con los de mayor dureza de la administración contra sus usuarios. Era la época del famoso Ban-Day, de los comentarios racistas por los que se expulsaba no sólo a su autor sino también a todos los usuarios que los votaban positivo, cuando se hablaba de "la mafia del nótame" a la que curiosamente se acusaba de fascista y no de progre, porque los usuarios que con más frecuencia recibían su "castigo" eran de izquierdas. También era la época en la que entre los comentarios mejor valorados veías nombres como @eolosbcn, @Alecto, @angelitoMagno, @Elwing o @andresRguez. Gente con la que muchas veces no estaba de acuerdo, gente con la que discutí de forma bastante acalorada, pero cuyos comentarios no tienen nada que ver con lo que se puede leer ahora. Coño, si hasta @DetectiveLibrero era aceptable en comparación...

Esta web perdió a muchos de sus mejores usuarios hace ya bastantes años, cuando empezaron a llegar los trolls y los spammers de extrema derecha que hicieron que los comentarios de este sitio empezaran a ser un lugar repugnante. Ya había discusiones subidas de tono e insultos en la época dorada de esta web, pero lo de ahora está a otro nivel. Muchos comentarios destilan odio puro hacia ciertos colectivos. Las ridiculizaciones y burlas son la norma. Y se ha perdido el contenido de calidad. En ciertas temáticas los comentarios más valorados parecen un copia/pega constante del mismo comentario. Un buen ejemplo son los envíos sobre barbaridades cometidas por yihadistas, que siempre tienen como comentarios más votados "la religión de paz", "caso aislado nº 383929", "disfruten de lo multiculturalizado" etc. Siempre los mismos dogmas, una y otra vez.

Recuerdo que hubo un usuario que usó decenas de nicks (kkdx, irianx, MiguelitoCampoviejo, zuahitzu, etc. etc.) porque lo expulsaban continuamente (no un strike, sino baneos definitivos), que entre otras cosas acusaba a otros usuarios de pederastas. En plan subir una noticia de una fuente extremadamente sensacionalista sobre un supuesto caso de abuso de menores en no se qué comunidad musulmana apartada de la mano de dios, recibir votos negativos como corresponde por ser de un medio de credibilidad nula y no aparecer en otras fuentes, y soltar un comentario del estilo de "X, X y X usuario han votado negativo, será que les va eso de manosear niñas". Creo que a día de hoy sigue deambulando por aquí con otro nick. Ese tipo de comentarios hace mucho más daño a la vista que una palabrota por mucho que ésta sea insulto directo, y termina causando que la gente se marche del sitio, empezando por los usuarios más sensibles (que a veces son también de los que más aportan), siguiendo por los que se cansan de hacerse mala sangre haciendo frente a los otros, y terminando por los que se cansan de leer siempre lo mismo.

A esos usuarios que llenaban la web de comentarios tóxicos, no se los pudo echar porque cada vez que lo hacían se creaban una nueva cuenta y empezaban de nuevo. Una de dos, o se dedican a hacer spam político para la alt-right por convicción o por dinero, o simplemente sus vidas son tan tristes que no saben hacer otra cosa que registrarse una y otra vez en un sitio donde saben que no son bienvenidos, simplemente por joder. Pero la estructura de la web impide banear a alguien permanentemente de tu sitio. Sólo puedes hacerlo si el usuario tiene IP fija, e incluso en esos casos hay formas de evadir el ban. Probablemente por eso se optó por los strikes, que por lo menos permitían tener un poco más controlados a los usuarios en vez de verlos andar continuamente cambiando de cuenta con cada baneo.

El caso es que como a esos no se les podía echar, se fueron marchando los usuarios clásicos, asqueados de ver en lo que se estaba convirtiendo este sitio. Al ir yéndose esos usuarios, los trolls y spammers del odio fueron siendo una porción cada vez más mayoritaria de los usuarios de esta web. Su peso en la misma comenzó a crecer. A día de hoy, muchos de ellos son los que se quejan de que los "moderadores" son dictatoriales y les aplican strikes por motivos ideológicos. Yo ya me he comido más de cinco y no lloriqueo, sin embargo para ellos los strikes de los demás son justos pero los que ellos reciben no lo son. Autocrítica nula precisamente en aquellos que más se quejan de que los admins no tienen autocrítica.

No pretendo decir que todo esto se solucione volviendo a la mano dura, porque no tengo claro siquiera que esto tenga solución. Sólo tengo claro que, si la época en que más creció Menéame fue precisamente la que más severos eran sus admins, no puede ser la actitud de los admins la que esté arruinando esta web, como afirman muchos. Es más, yo apuntaría más bien a muchos de los que se quejan, de los que se erigen en víctimas cuando en realidad tienen gran parte de la culpa de que esta comunidad haya perdido gran parte de su atractivo, y con ella la web entera. El problema es que han echado a la mayoría, y puede que ahora la mayoría sean ellos.

Desde aquí quiero lanzar un mensaje a la administración, para que lo recuerden cada vez que lean uno de esos hilos en los que se les acusa de dictatoriales, parciales o responsables de la caída en desgracia de esta web (como este): si queréis que esta web vuelva a ser lo que un día fue, no la dejéis en manos de quienes la han convertido en lo que es ahora.