Que la selección de títulos de la Mini SNES esté llena de encanto, secretos,y homenajes no es ninguna novedad. De hecho, muchos de ellos también incluyen interesantes trucos que no veremos en los manuales de instrucciones, aunque no habría estado mal del todo que dieran alguna pista en su caja en su día: para empezar, 'Yoshi's Island' y 'EarthBound' sacan partido de los dos mandos incluidos en la Mini Snes... ¡a la vez!