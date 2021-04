Slashdot / barrapunto: Un modelo de moderación del que aprender

Slashdot, un agregador de noticias técnicas muy popular en su momento (ya no tanto, porque cambió de manos, los más veteranos se fueron, etc) tiene un sistema de moderación, metamoderación, karma, etc, extremadamente eficiente del que quizá se podría aprender mucho en este garito.

Las principales características:

No puedes votar siempre. De vez en cuando el sistema te da unos cuantos puntos para que votes, y cada voto es un punto que gastas. Esto incentiva no votar tonterías ni en un sentido ni en otro, y realmente dar valor a tu voto. ¿de verdad quieres gastarlo en votar negativo el envío sólo porque el medio no te gusta, o porque el que lo envía no te cae bien? Una vez has gastado tus puntos, te quedas sin poder votar hasta que te den más. Y si no los gastas en el plazo que te toca votar (3 días), los pierdes. De esta forma se consigue que no sean siempre los mismos usuarios los que deciden que llega a portada y que no.

Los votos se metamoderan. ¿Y esto que es? Pues de vez en cuando el sistema te ofrece valorar las moderaciones de los demás. Por ejemplo, te saca un comentario cualquiera (del que no sabes nada) y te pregunta, ¿"este comentario es spam"? Y bueno, si 10 usuarios dicen que no y alguien había votado que sí, pues el sistema toma nota del voto extraño.

El karma mejora y empeora por lo que haces, no por lo que no haces. Si cada vez que escribes un comentario todo el mundo te lo vota positivo, pero escribes un comentario una vez al mes, porque eres un puto crack que sólo escribe para dar clases magistrales (como hace por aquí alguno que otro, aunque por supuesto es excepcional), tu karma será "Excelente" y se quedará así hasta que lo jodas. Te puedes ir de vacaciones, que tu karma te sigue esperando.

No puedes votar un artículo y comentar en el mismo. Una de las dos. De esta forma se evitan a los que votan negativo y además dicen "esto es una mierda". Si quieres elaborar por qué es una mierda, hazlo en un comentario y convence a otros de que voten. Si no te apetece explicarte vota lo que te dé la gana, pero no intentes además condicionar a los demás.

El karma de un usuario determina quien puede moderar y quien no, pero no el impacto de la moderación en sí.

La página de moderación explica los objetivos del sistema:

Promover la calidad, desalentar la basura.

Hacer que Slashdot sea lo más legible posible para el mayor número de personas.

No requerir una gran cantidad de tiempo a un solo moderador.

No permitir a un solo moderador un "reino del terror".

Adicionalmente, es posible filtrar los comentarios que lees filtrando por rango - al contrario que meneame, donde automáticamente se ponen blancos los que tienen un karma muy bajo y naranjas los que tienen un karma alto pero te sigue saliendo toda la morralla, en slashdot puedes decir "quiero los que tengan un karma entre -10 y 50", o "más de 100", etc, permitiendo a cada usuario elegir su nivel de tolerancia.

Se confía en los usuarios la moderación del contenido y los comentarios, y para que realmente se bloquee una cuenta (o una IP) tienen que pasar cosas muy gordas.

¿Qué pensais? ¿es este sistema mejor o peor que el de meneame?