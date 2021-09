Six Degrees of Wikipedia [ENG]

Inspirado en el concepto de seis grados de separación, Six Degrees of Wikipedia recorre los hipervínculos de Wikipedia para encontrar el menor número de clics que se necesitan para navegar entre cualquiera de los casi seis millones de páginas de la mayor enciclopedia gratuita en línea del mundo. Introduce los títulos de dos páginas de Wikipedia en las casillas de este sitio, haz clic en el botón "Go!" y descubre lo conectada que está realmente la Wikipedia.