Situación desastrosa en la tienda online de el Corte Inglés

Hace unas tres semanas pedí un televisor en el Corte Ingles, ya que vi que estaba el que yo quería comprar con un 43% de descuento, un modelo de finales del año pasado a un precio muy bueno. El plazo de entrega era de 5 días, sin gastos de envío para Baleares, donde el envío suele ser muy caro. Me pareció todo razonable.

Cuando llega el día que debe ser entregado no se entrega, entro al estado de mi pedido y veo que no está ni envíado, ni siquiera en preparación, solamente recibido. Intento ponerme en contacto varias veces por vía teléfonica y es imposible, me tienen en espera y cuelgan. Luego me entero que esas llamadas son de pago. Al no poderme poner en contacto por vía teléfonica envío un correo electrónico sin recibir contestación.

Ya me estoy mosqueando, busco en google opiniones el corte inglés, a ver si me sale algo y encuentro una página donde cientos, de personas se están quejando de pedido que no llegan, pedidos que llegan mal, rotos, usados. Gente que lleva meses esperando sus compras sin poder contactar con nadie. es.trustpilot.com/review/www.elcorteingles.es

Luego entro en sus redes, facebook, twitter e Instagram donde hay miles de comentarios de gente afectada, cada post de El corte ingles tiene cientos de comentarios de personas reclamando sus pedidos y diciendo que no pueden contactar. Personas con su dinero retenido sin poder hacer nada, ni cancelar pedidos ni pedir devolución del dinero. Gente que ha recibido artículos en mal estado que no pueden devolver. Hay cientos de historais, algunas que dan mucha rabía.

A través de esas quejas veo que la gente está empezando a compartir un grupo de facebook de afectados por el corte inglés, que cada vez tiene más usuario, donde la gente explica su nefasta experiencia con la tienda online. www.facebook.com/groups/545325763079169/

El corte inglés como página entra al grupo y empieza a contestar a la gente, preguntadoles el número de pedido. A mi me llaman por la noche sobre las 22 y me dicen que enviarán la reclamación al departamento correspondiente. Al día siguiente sábado por la mañana me llaman y me dicen que el pedido está en reparto y que tendría que estar a punto de llegar. Luego me llaman al acabo de unas horas y me dicen que les sale que yo he contactado con la agencia para decirles que no se entregué el pedido. Les digo que nadie me ha contactado y me dicen que investigarán el caso. Me llamán otra vez al cabo de unas horas y me dicen que el pedido está preparado en almacén pero que no lo han envíado porque esperan a que haya más pedido a Menorca para enviarlo junto. Les digo que si va a tardar mucho no lo quiero y me dicen que no que tendría que salir la semana que viene.

Hoy miércoles sigue el pedido igual, no puedo contactar, no me contestan mensajes por sus redes y no tengo ni idea de cuando llegará. Mucha gente dice que les marean uno o dos meses y luego les cancelan el pedido diciendo que no hay stock. Se quedan con tu dinero, no te entregan el producto y luego dicen que no hay stock, pero el producto sigue en su tienda online. Buena manera de tener un dinero sin intereses.

En mi caso no es un problema grave, pero hay gente que se le ha estropeado la lavadora y no reciben la nueva, o gente que la recibe en mal estado, rota y no se la reparan ni se la recogen.

Ahora se está hablando de hacer una denuncia colectiva, de momento se han presentado quejas a OCU y a confianza online. También se ha intentado poner en conocimiento de los medios informativos pero no se ha recibido respuesta.