El síndrome de vivir con miedo a convertirte en un programador oxidado

Según The Language List, desde 1991 ha habido 2.500 lenguajes de programación, aunque en la actualidad podríamos reducirlos a 258 según el TIOBE Index (que se actualiza cada mes). Y eso que este ranking no consideran lenguajes de programación a HTML y XML al no ser Turing completo. Con tanta oferta, variedad y cambios de tendencias en el mundo de la programación, hemos querido preguntar a los desarrolladores si tienen miedo de quedarse oxidados y cómo se enfrentan a ello.