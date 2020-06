El SERGAS prohíbe la utilización del material de protección donado por Iago Aspas [ES/GL]

El Servizo Galego de Saúde amenaza con sanciones económicas mientras el personal emplea material de fabricación casera. Atención Primaria de Vigo ha comunicado al personal que no pueden emplear el material donado por Aspas al no invitar a la presentación a los directivos del SERGAS. Dicen que el material no fue analizado por la "Central de doazóns". Personal sanitario afima que sí remitieron las homologaciones con las fichas técnicas detalladas, y están usando material casero de donaciones anónimas sin ningún tipo de certificación ni control.