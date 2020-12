Ser Podemita en la cena de Navidad

Ayer tuve una cena (si, en plena pandemia, 6 personas y con ventilación y 5 ya habían pasado el Covid). El evento iba viento en popa hasta las copas de rigor, ahí alguien soltó la bomba y dijo algo como "España con este gobierno va de mal en peor" y alguien le respondió con algo como "Este gobierno comunista bolivariano nos lleva a la ruina" y poco a poco fueron saliendo todos los mantras mil veces leídos en redes "Casoplón", "Incoherencia con sus valores", "Gobierno ilegítimo", "Había que confinar antes", "Hacía que desconfinar antes", etc. Ya todos los conocéis. Intenté estarme callado porque estaba en casa ajena pero en un momento dado y ya por las risas dije en voz alta "Soy podemita y creo que Pablo Iglesias es el político mas preparado de los últimos 10 años en España y seguramente el mas que está mas limpio de la historia del país (me acordé de Anguita pero no dije nada)", aunque lo pienso, lo dije para joder.

El caso es que ninguno/a de los presentes era español siquiera, ni pueden votar. Todos estaban entre los 30 y los 45 años de edad y han asumido todos los mantras de la intoxicación y tienen una imagen del país como si esto fuera a estallar de un momento a otro porque gobierna la izquierda.

Y yo me pregunto ¿Debemos defendernos de los bulos? ¿Por qué el acoso posterior a mi declaración? En un momento dado decir eso era como declararse nazi o sincebollista en esa cena. Si ganamos las elecciones: ¿Por qué todos los que me rodean se sienten tan legitimados a molestarse cuando digo que voto izquierda? ¿De qué le sirve a una persona repetir esos bulos si en este caso ni podían votar? Ninguno aportó soluciones, ni análisis profundos de la situación, son gente formada, universitaria que se traga todo lo que repite la prensa: ¿Cuál es el motivo? .

Y bueno, os deseo buenas cenas y pocas discusiones como la que tuve ayer, aunque no estaría mal entrar por la puerta y soltar la bomba: mamá, papá -> a todo lo que digáis estoy en contra.