Sentencias: No se puede enviar a nadie a la cárcel por saltarse reiteradas veces el confinamiento

"La policía interpretaba que a la segunda vez que se pillaba a alguien sin cumplir el confinamiento se le podía detener y esto no es así", explica el letrado que aclara que nadie comete un delito, ni puede ir a la cárcel por incumplir el confinamiento. "Es constitutivo de una sanción administrativa", concluye. Pone como ejemplo, al igual que hace el letrado en su sentencia, las multas de tráfico. "Si me sancionan por aparcar mal de forma reiterada, no estoy cometiendo un delito. Deben sancionarme y, si acaso, aumentar la cuantía de la multa.