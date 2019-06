Según un abogado de Facebook, la privacidad en internet «no existe»

Si bien Facebook dejó demostrado en F8 que su nuevo foco es la privacidad de sus usuarios, el litigio por el caso Cambridge Analytica ha traído argumentos a la mesa totalmente contradictorios. En una audiencia por la «class action lawsuit» en la que Facebook está envuelto, Orin Snyder declaró ante un juez de distrito que "no existe invasión a la privacidad [de parte de Facebook], porque la privacidad no existe". Snyder está buscando que Facebook sea sobreseído de la demanda basado en que los usuarios "no tienen una expectativa razonable [...]