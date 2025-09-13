¿Por qué seguimos la actualidad de EEUU?

Me llama poderosamente la atención la cantidad de noticias de sucesos ocurridos en USA que aparecen en Menéame.

El ultimo bombazo informativo que está copando la web es el asesinato de Charlie Kirk, que no solo era un fascista, racista con aporofobia, sino que justificaba, en defensa de la libertad de venta de armas, asesinatos como el que le ha terminado ocurriendo a él.

Y yo me pregunto, además del morbo, ¿Qué nos aportan este tipo de noticias a nosotros?. Yo creo que estar pendientes de los sucesos que allí acontecen, es otra forma de empaparnos de su cultura y que lejos de alarmarnos con lo descabellado de sus valores y creencias, lo normalizamos y dejamos de escandalizarnos cuando ocurren allí y cuando ocurran aquí.

Por extrapolar, si nos acostumbramos a las noticias sobre lo que pagan allí en sanidad y educación, cuando nos la metan aquí, diremos: "ea, ya nos ha llegado". Pero poco más, porque no nos sorprenderá, lo conoceremos, no nos resultará un atropello tan grande y estaremos adormecidos.

No mandéis sus mierdas, no las importéis. Para ellos.