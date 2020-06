Searx , un metabuscador que respeta la privacidad [ENG]

Searx es un metabuscador (manda tus búsquedas a varios buscadores, agrega los resultados y te enseña los mejores). Al contrario que los buscadores normales, en los que te tienes que fiar de sus promesas de privacidad, Searx tiene montones de nodos públicos y privados, y si te no fías de ninguno puedes montar el tuyo propio. Es altamente configurable (tiene hasta modo oscuro): Puede eliminar los elementos de rastreo de los resultados, filtrar por diversos criterios (por ejemplo puedes correr un nodo que no muestre torrents, o que sí...), etc.