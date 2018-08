Santiago Posteguillo: "No entiendo cómo se puede dar una clase de literatura aburrida"

En mis novelas hay mucha más crítica de lo que pudiera parecer, aunque como todo lo sitúo hace dos mil años muchos no se dan por aludidos. Cuando me preguntan que dónde encuentro inspiración para todos esos debates tan fratricidas en el senado romano, yo respondo: “Pues de mi departamento de la universidad”. Ha habido incluso algún compañero de departament que me ha felicitado sin darse cuenta de que él era el modelo para uno de los personajes más perversos. [risas] Y eso siempre me ha llamado la atención: el perverso nunca se ve a sí mismo.