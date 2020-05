Santiago Abascal forma un grupo de NSBM llamado Abbathcal

El líder de Vox, Santiago Abascal, anuncia que ha formado una one-man band de National Socialist Black Metal llamada Abbathcal. En conversación con este medio, Santiago nos explica cómo surge este proyecto: "Resulta que Twitter no me deja crear más perfiles y se me estaban agotando las formas de criticar al Gobierno del bulo, así que decidí recurrir a una de las estrategias más antiguas de los perroflas: crear un grupo de música".