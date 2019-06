Samuel Little: La confesión de un anciano preso arroja luz sobre 60 asesinatos de mujeres en Estados Unidos

A cambio de un traslado de prisión, Little empezó a contar crímenes hasta llegar a 93, lo que le convertiría en el mayor asesino en serie del último siglo en Estados Unidos. Desde entonces, investigadores de todo el país tratan de hacer coincidir sus casos sin resolver de mujeres asesinadas con las descripciones de Little. El fiscal Bland dijo este viernes que la cifra de 60 casos comprobados en 14 Estados la ha confirmado el agente Holland. “Nada (de lo que ha dicho Little) se ha demostrado falso”.