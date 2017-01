Samsung sigue sin devolver el dinero de los Galaxy Note 7 [ENG]

Tras la desastrosa gestión del problema de las baterías, Samsung aún no ha devuelto el dinero a quienes compraron el Galaxy Note 7 a través de Samsung.com. En los foros de Samsung, usuarios estadounidenses se quejan de que, tras 4 meses, todavía no han recibido la devolución de los 900 dólares que pagaron. Tampoco tienen el smartphone, que ya devolvieron meses atrás. Samsung les sigue dando largas. Como explica un usuario, él llevaba tiempo ahorrando para este smartphone, y ahora está asustado porque cree que no recuperará su dinero.