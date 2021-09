El salto mortal del sargento Gallart

“No murió nadie más porque Dios no quiso” denuncia un teniente acerca del caótico ejercicio paracaidista en el que perdió la vida un militar. “Todo era un desastre, un caos, cuando saltó Gallart aún había paracaidistas en el agua, buques por la zona, mala mar, viento... No tenía que morir nadie. Se podía haber solucionado suspendiendo el ejercicio”. Los 12 militares que saltaron en la primera rotación comentaron que el ejercicio había que suspenderlo y que no saltara nadie más porque era muy peligroso, pero no les hicieron caso.