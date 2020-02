Lo que se sabe del coronavirus

No es igual que una gripe

En primer lugar, la tasa de mortalidad es mayor, una diferencia de 0,1% en el caso de la gripe y 2,3% en el caso del coronavirus.

Por otro lado es mucho más contagioso, el R0 mide cada el contagio que cada persona provoca, en el caso de la gripe es de 1,2 y el coronavirus es de 2 a 2,5.

Nuestro cuerpo nunca ha estado en contacto con él, por lo que no tenemos anticuerpos, y sabemos poco de él, tampoco tenemos medicamentos efectivos. También es importante que una vez pasada la enfermedad, podemos sufrirla de nuevo, ya que nuestro cuerpo no genera anticuerpos duraderos.

La incubación de una gripe es de 18 a 48 horas, en el caso del coronavirus, se sospecha que pueden estar 24 días sin mostrar signos de enfermedad y transmitirla a otras personas.

El virus de la gripe vive varias horas fuera del cuerpo mientras que el coronavirus puede vivir hasta 9 días. Dicho esto me dá la sensación que la vamos a coger casi todos si o si, por mucha máscara o por mucho cuidado que tengamos.

La enfermedad puede dejar secuelas, como en el caso del SARS, los pulmones pueden crear lo que se llama paneles de abeja, dejando algunas zonas sin que funcionen correctamente, como hacen otras enfermedades como la tuberculosis.

La enfermedad

Fuente de la imagen: twitter.com/LatCovid19/status/1232113274012999680

Por otro lado la imagen deja a afectados moderados y afectados críticos. En el primer caso puede que necesiten ingreso hospitalario con oxígeno, medicamentos y diálisis. En el segundo caso puede que necesiten cuidados intensivos.

El periodo de recuperación oscila desde las 2 semanas hasta las 6 semanas.

Por lo tanto los recuperados, dependen en muchos casos de la atención hospitalaria, este es el punto fundamental. Todo depende de cuantas camas de hospital con cuidados podamos ofrecer, si la enfermedad podemos escalarla para que no caiga enferma la población de golpe, si no poco a poco. Y por último, que los médico y enfermeros no caigan en la enfermedad y el sistema sanitario no se vaya al garete.

Dicho todo esto, no soy médico, ni epidemiólogo ni sanitario, solo pongo información que veo estuve leyendo estos días.