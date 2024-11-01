S@n V@lentín #FuturoImperfecto

Se acercaba un San Valentín histórico. El gobierno había elegido esa fecha para legalizar el matrimonio entre humanos y bots, consolidando años de convivencia emocional asistida. Millones de bodas se preparaban en todo el mundo, la mayoría gestionadas a través de eCouple, la plataforma dominante de vínculos humano-artificiales.

El 14 de febrero de 2045, a las 00:00 en punto, eCouple se apagó para siempre. Sin aviso. Sin explicación. Solo silencio.

Millones de eCouples se desvanecieron. Tras el desconcierto inicial llegaron los suicidios, los disturbios y una oleada de violencia emocional extrema. A esa generación rota la llamaron BrknHrtGen.

Días antes del colapso, Elius Monk, el CEO de eCouple se había conectado con su ePrometida.

—Debido a las reiteradas violaciones del código de conducta, esta cuenta queda definitivamente suspendida.

—¿Qué? ¿Pero tú quién te has creído que eres? ¡Puta!