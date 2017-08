Ruth Beitia, la mejor opción de España en los mundiales, no está para muchas fiestas

Todo tiene que ver con el físico o, más bien, con los problemas para encontrarlo. Ruth, ya en Londres, reconoce que este invierno vivió los cuatro peores meses de su vida. No encontraba respuestas para las preguntas que se arremolinaban en el cajón. ¿Por qué no salía con fluidez lo que antes era rutina? El principal problema estaba en el psoas, un músculo largo y poderoso del muslo en el que tuvo un derrame. Algo concreto, no muy grave, que pronto se empezó a extender por el resto de su anatomía.