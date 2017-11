Rusia tilda de teoría de la conspiración la injerencia en Cataluña y dice con ironía que no van a bombardear Madrid

"No creo en este tipo de teorías de conspiración a menos de que Rusia sea responsable de todo lo que ocurre en el mundo, no sólo en Europa", ha asegurado el director adjunto del Departamento de Cooperación Europea del Ministerio de Exteriores ruso, Igor Kapyrin. "No vamos a bombardear Madrid ni Barcelona. No vamos a bombardear ninguna ciudad", ha avisado, al ser preguntado por algunos ejemplos de casos de desinformación destapados por East StratCom Task Force, el grupo creado hace dos años en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior..