La ruptura total de la cadena de suministro

No podía ser peor la situación, y sin embargo, nadie a estas alturas se atreve a decir que no empeorará aún más. Congestiones, falta de contenedores, accidentes como el del EVER GIVEN y, finalmente, incremento de la Covid-19 en los puertos del Sur de China (delta del rio Pearl). Añadamos aquí la voracidad de los armadores posicionando sus buques en los tráficos más rentables y desnudando a los menos interesantes desde un punto de vista crematístico.